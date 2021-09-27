В Коми от коронавируса скончались 13 человек за сутки

Стала известна реальная картина с коронавирусом в Коми Фото: Архив "КП"

В Коми лабораторными методами за сутки удалось подтвердить еще 227 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на сайте оперштаба России. По его данным, всего в регионе было отмечено 69 444 случаев заражения коронавирусом. При этом в общей сложности выписано по выздоровлению 63 251 пациент, из них 126 – за сутки. Минувшую ночь не пережили 13 человек. Они умерли в результате осложнений, вызванных ковидом. За все время пандемии в республике заболевание унесло жизни 1 741 пациент.

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