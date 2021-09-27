Госсовет Коми рассмотрит законопроект о статусе столицы республики

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Депутаты Госсовета Коми рассмотрят законопроект о присвоении Сыктывкару статуса столицы республики. Вопрос вынесут на голосование уже 21 октября.

Принятие данного закона позволит Сыктывкару получить дополнительное финансирование на развитие города, так статус столицы предполагает комфортную для жителей инфраструктуру.

Также статус столицы предполагает разграничение полномочий органов местного самоуправления и государственной власти. Проектом закона предусмотрены алгоритмы регулирования экономических отношений, благоустройства Сыктывкара, развития его транспорта, социальной сферы, культуры, а также спорта и туризма.

По мнению Председателя Государственного Совета Республики Коми Сергея Усачёва, законодательное закрепление статуса столицы даст дополнительные возможности для Сыктывкара.

- Ведь это не просто главный город республики, а лицо всего региона. Депутаты Госсовета с самого начала поддерживали эту идею, и активно участвовали в разработке данного законопроекта, который устраняет правовую коллизию, сложившуюся с 2008 года, – подчеркнул спикер.

Напомним, в настоящее время в законодательстве Республики Коми отсутствует закон, регулирующий статус столицы. Предыдущий закон был принят в 1998 году и утратил силу в 2008 году. В результате его отмены возник пробел в правовом регулировании, на что указывалось в заключении Прокуратуры Коми.

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