Спасённый медвежонок из Коми стал выпускником Центра спасения медвежат-сирот в Твери

Фото: со страницы соцсетей Анны Землянской

Центра спасения медвежат-сирот в Твери опубликовал новое видео со своими подопечными.

Смотреть видеосюжет Видео от Центр спасения медвежат-сирот

- Вот и пролетели 7 месяцев нашей жизни вместе с 13 медвежатами, по несчастью оставшимися без мамы-медведицы, и к счастью, попавшими в наш Центр... Как один миг, а как изменились и выросли наши подопечные! – написали на страничке Центра в социальных сетях.

Специалисты медвежьего приюта сообщили, что сейчас они сейчас большую часть время проводят в подготовке к выпускам и в разъездах. Им предстоит преодолеть более 10 тысяч километров, чтобы доставить медвежат на места выпусков.

Фото: скриншот видео Центра спасения медвежат-сирот в Твери

- Медвежата поступили к нам из разных регионов, в том числе и из удаленных, например, Кировская и Костромская области, Карелия, Коми. Мы будем рассказывать вам, как прошли выпуски, по мере возможности, - пообещали сотрудники Центра.

Медвежата выпускаются с Приюта в возрасте 8-9 месяцев, т.е. в сентябре – октябре, учитывая, что они рождаются с конца декабря – на протяжении января.

- Мы специально откармливаем их для благополучной зимовки, и к этому времени наши медвежата хорошо упитаны (крупнее, чем их ровесники в природе). Места для выпусков мы выбираем вместе с региональными специалистами по охране окружающей среды и животного мира, которые подсказывают места для выпуска в регионе - расположенные на удалении от человеческого жилья и с хорошей кормовой базой. Эти же специалисты проводят мониторинг после выпусков, - пояснили специалиста Центра спасения медвежат-сирот.

Напомним, сейчас в Твери на попечении Центра спасения медвежат-сирот находится медвежонок из Коми, который в мае этого года вышел из леса к людям за спасением в поселке Веселый Кут. Он был без мамы. Что случилось с мамой детеныша, неизвестно, но местные жители говорили о том, что слышали выстрелы в лесу накануне. В Центре мишка получил необычное для малыша имя Михаил Андреевич и обзавёлся другом.

Ждём новостей о нашем маленьком земляке.

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