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Общество28 сентября 2021 6:15

Дожди и мокрый снег атакуют замерзающую Коми

На дорогах может стать опаснее
Источник:kp.ru
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Фото: pexels

Фото: pexels

Во вторник, 28 сентября, в Коми вновь возвращаются дожди. Региональные синоптики обещают небольшие осадки, но на северо-востоке они могут дойти до умеренных. Также велика вероятность, что выпадут не только дожди, но и мокрый снег.

Видимость на дорогах может снизить туман, который опустится ночью и утром, поэтому автомобилистам стоит быть вдвойне внимательными и осторожными. Ветер будет переменчивый с небольшой скоростью, однако в северо-восточных районах может разогнаться и до 6-11 метров в секунду.

Температура в республике будет в районе 5-10 градусов выше нуля. В Сыктывкаре ситуация примерно та же: +7, +9 градусов по Цельсию с переменным слабым ветром, но уже без дождей.

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