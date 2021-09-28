Дожди и мокрый снег атакуют замерзающую Коми

Фото: pexels

Во вторник, 28 сентября, в Коми вновь возвращаются дожди. Региональные синоптики обещают небольшие осадки, но на северо-востоке они могут дойти до умеренных. Также велика вероятность, что выпадут не только дожди, но и мокрый снег.

Видимость на дорогах может снизить туман, который опустится ночью и утром, поэтому автомобилистам стоит быть вдвойне внимательными и осторожными. Ветер будет переменчивый с небольшой скоростью, однако в северо-восточных районах может разогнаться и до 6-11 метров в секунду.

Температура в республике будет в районе 5-10 градусов выше нуля. В Сыктывкаре ситуация примерно та же: +7, +9 градусов по Цельсию с переменным слабым ветром, но уже без дождей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Миллиардеров в Коми осталось всего два (подробности)