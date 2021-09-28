Коми вышла на «позорное четвертое место» по числу случаев ковида

Такого не было даже на первом пике Фото: Архив "КП"

Коми занимает четвёртое место по числу заражений коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба. Он отметил, что это позорно для региона.

— Коми вышла на «позорное четвертое место», обогнала Москву по числу случаев ковида. Такого не было даже на первом пике, — заявил он.

Причиной всплеска заражения Уйба назвал недостаточное количество вакцинированных, из-за чего инфекция распространяется быстрее и увеличивает число погибших от вируса.

— У нас огромная популяция непривитых, которые заболевают. Соответственно, формируется печальная статистика по погибшим от COVID-19, — объяснил он.

Свои слова руководитель региона подкрепил цифрами. Он сообщил, что в 99,9% случаях смерти пациенты были непривитыми.

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