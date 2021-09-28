В Коми около 99% умерших от COVID-19 не были привиты

У нас огромная популяция непривитых, заявил Уйба Фото: Архив "КП"

Около 99% умерших от ковида в Коми не были привиты. Об этом заявил глава республики Владимир Уйба. По его словам, сейчас в регионе складывается сложная эпидситуация из-за недостаточных быстрых темпов вакцинации.

— На сегодня практически 99,9% умерших от ковида в Коми не были привиты. У нас огромная популяция непривитых, которые заболевают, из-за чего увеличивается число летальных исходов, — объяснил он.

Руководитель региона также отметил, что в республике будет увеличено количество коек для коронавирусных больных. На сегодняшний день занято уже 80% мест из коечного фонда.

— Привитый человек защищен в первую очередь от тяжелых последствий, если он заболеет, и уже совершенно точно от летального исхода, — заключил Владимир Уйба.

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