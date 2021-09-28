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Здоровье28 сентября 2021 11:35

В Коми число заражений коронавирусом достигло 69 669 случаев

Коми входит в число лидеров по количеству инфицированных
Источник:kp.ru
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Озвучены актуальные данные по коронавирусу на 28 сентября

Озвучены актуальные данные по коронавирусу на 28 сентября

Фото: Архив "КП"

В Коми за сутки число зараженных ковидом выросло на 225 человек. Об этом говорится на официальном сайте оперштаба России по борьбе с распространением инфекции.

Отмечается, что за все время пандемии число лабораторно подтвержденных случаев достигло 69 669. Из них 63 307 пациентам удалось побороть болезнь. Показатель выздоровления за сутки вырос на 56.

Также сообщается, что летальных исходов стало больше на 16. Жертвами коронавируса за весь период стали 1 757 человек.

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