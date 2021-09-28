В Коми число заражений коронавирусом достигло 69 669 случаев

Озвучены актуальные данные по коронавирусу на 28 сентября Фото: Архив "КП"

В Коми за сутки число зараженных ковидом выросло на 225 человек. Об этом говорится на официальном сайте оперштаба России по борьбе с распространением инфекции.

Отмечается, что за все время пандемии число лабораторно подтвержденных случаев достигло 69 669. Из них 63 307 пациентам удалось побороть болезнь. Показатель выздоровления за сутки вырос на 56.

Также сообщается, что летальных исходов стало больше на 16. Жертвами коронавируса за весь период стали 1 757 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми около 99% умерших от COVID-19 не были привиты

Печальную статистику раскрыл глава республики (подробности)