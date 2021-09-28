Аналитики выяснили, где отдыхали сыктывкарцы этим летом

Фото предоставлено компанией МегаФон

Туристическим трендом этого года стали путешествия внутри страны, а среди зарубежных направлений больше других были востребованы Турция и Абхазия. Порядка 35% жителей республики посетили их, отправившись на отдых за пределы России.

Средняя продолжительность поездки практически не изменилась в сравнении с прошлым годом и составила 7-14 дней. Выезжая за границу, абоненты традиционно первыми начинают общение по телефону – таких звонков в два раза больше, чем входящих вызовов. К этим выводам пришли в МегаФоне, проанализировав туристические предпочтения абонентов региона с помощью обезличенной статистики на основе Big Data.

Количество поездок за рубеж по сравнению с допандемийным 2019 годом снизилось на 40%. Для отдыха жители Коми выбирали страны с адекватными условиями въезда и стоимостью – Турцию, Абхазию, Египет. Но были и любители экзотики. Несмотря на сложности логистики и карантинные ограничения, они отправились в Индонезию, Бангладеш и Мальдивы. Из стран СНГ самыми посещаемыми стали Украина, Беларусь и Казахстан.

Большая часть жителей Коми - абонентов МегаФона (97%) выбрали отдых внутри страны. Краснодарский край стал самым привлекательным направлением: всероссийскую здравницу посетил каждый десятый путешественник. Меньше всего туристов интересовали Сахалин, Камчатка и Магадан, хотя в прошлом году именно регионы Дальнего Востока входили в топ популярных направлений.

Кроме курортов черноморского побережья, жители региона решили посетить достопримечательности соседней Архангельской области и Москвы, популярностью пользовались также Вологда, Ярославль и Ростов. При этом Санкт-Петербург в этом году сыктывкарцы посетили в два раза меньше, чем столицу России.

В гости в Республику Коми чаще всего приезжали из Нижнего Новгорода, Архангельска и Москвы. Не считают наш регион привлекательным для путешествий жители Адыгеи, Хакасии и Бурятии.

Проводя отпуск на российских и зарубежных курортах, жители республики за три месяца проговорили более 150 тысяч часов и использовали 460 терабайт интернета. Такого объема трафика хватит на непрерывный просмотр роликов с YouTube в течение 31 года. В летние месяцы усилился интерес сыктывкарцев к гейминговым сервисам – игры стали популярнее в три раза в сравнении с весенним периодом этого года. Опции для снижения стоимости услуг подключали чаще всего туристы, которые отдыхали в Турции.