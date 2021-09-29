Густой туман, дожди и мокрый снег окутают Коми

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Постепенно в Коми становится все холоднее, и новый прогноз региональных синоптиков только подтверждает это. Метеорологи обещают дожди, туман и заморозки.

В частности, 29 сентября местами в регионе будет капать небольшой дождь, а на востоке он смешается со снегом. В темное время суток и ранним утром опустится туман. Ветер обещается умеренный западных направлений.

Ночная температура ожидается в районе нуля-пяти градусов, но при ясном небе может дойти и до -4. Днем потеплеет максимум до +11, но крайний северо-восток сохранит ночную температуру. В Сыктывкаре будет примерно та же ситуация, только без ветра, да и ночью будет немного теплее: +2, +4 градуса.

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