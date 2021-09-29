Погреться, помыться и почтальоном поработать: к сыктывкарцам залетают летучие мыши

Фото: из сообщества "Жесть Коми" соцсети Вконтакте

Сыктывкарцы и жители Эжвинского района столицы стали наперебой скидывать фото залетных друзей в местные Интернет-паблики. Горожан буквально атаковали летучие мыши. Чаще всего мыши проникают через открытые окна на балкон.

- Вот на балконе у нас оказалась, дурында. Чуть с ума не свела. Благополучно её на этой же доске в окно выставила, благо первый этаж, она ещё ведь не хотела уходить, - сообщает подписчица группы Жесть Коми.

Фото: из сообщества "Жесть Коми" соцсети Вконтакте

Одна из подписчиц группы "Моя Эжва" встретила необычную гостью в подъезде дома, другая поделилась фотографиями из своей квартиры. Там летучая мышь и вовсе зацепилась за полотенце в ванной комнате.

Фото: Татьяны Панчошной

Ванная комната оказалась любимым местом «гостей залётных», ещё одна подписчица выложила фото своей мочалки, которую обхватила крылатая мышка – наверное, хотела потереть себе ею свою спинку.

С лёгким душем! Фото: Алёны Матросовой

К наступлению холодов мышки решили не только проникнуть в теплые и уютные квартиры, но и подыскать себе работу, чтобы не пропасть с голоду в холодную зиму. Ещё одна мышь проникла в Эжвинское почтовое отделение, фото «почтальона-мышки» разместила на своей страничке Альбина Бородина.

Крылатый почтальон. Фото: Альбина Бородина

В комментариях подписчики шутят:

- Вы хоть не ешьте их, - смеётся Вячеслав Степанович. Вячеслав Гладких, наоборот, посоветовал сварить из мышей суп.

- У меня на даче живёт...Я боюсь её вусмерть, - поделился Евгений Корсак. Оказалось, не только у него в загородном домике есть такой же сожитель.

- Кто сказал, что это ваш балкон если окно открытое? – пошутил Макс Мальцев.

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