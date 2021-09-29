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Здоровье29 сентября 2021 11:48

В Коми от коронавируса скончались восемь человек за сутки

Ситуация с ковидом остается напряженной
Источник:kp.ru
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Актуальные данные сообщил оперштаб России

Актуальные данные сообщил оперштаб России

Фото: Архив "КП"

В Коми зарегистрировали 228 новых пациентов с COVID-19. Такие данные о заболеваемости коронавирусом в республике сообщил оперштаб. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 69 897 человек.

Под наблюдением врачей находится более 8 тысяч человек, из них 1 684 получают лечение в стационарах. Их состояние оценивается как среднее и тяжелое.

Зарегистрировано восемь новых умерших от коронавируса, всего число жертв достигло 1 765 человек.

За сутки показатель выздоровления вырос на 106 пунктов. Всего болезнь сумели побороть 63 143 пациента.

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