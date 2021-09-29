В Коми тяжелобольному 6-летнему Артему Кокину неравнодушные жители собрали 700 тысяч рублей

Фото: информационная программа «День»

В Коми удалось собрать достаточную сумму на лечение и реабилитацию 6-летнему Артему Кокину. Неравнодушные жители республики отправили на счет отца юного ухтинца Руслана 700 тысяч рублей. Напомним, мальчик с рождения страдает тяжелыми заболеваниями: экстрофией мочевого пузыря, а также у ребенка диагностированы серьезные болезни глаз.

На данный момент семья Кокиных находится в Санкт-Петербурге, где Артему должны сделать операцию, которая избавит его от надобности всегда носить подгузник.

Семья мальчика маленькая: он да отец, у которого, к слову, у самого имеется инвалидность. Денег катастрофически не хватало и, неизвестно, смогли бы Кокины оплатить поездку в Северную столицу, если бы не ухтинские врачи, которые обратились к журналистам. Они рассказали историю Артема и попросили помощи. Сам Руслан говорить о ситуации не любит, а просить денег тем более.

Однако он признался, что ему было очень тяжело все эти годы, но поддержка людей, которую он получал в эти дни, вдохновила его и дала понять, что он не один.

- Хочу от нас с сыном сказать огромное спасибо всем, кто помог мне сделать то, что должен сделать каждый родитель для своего ребенка, - сообщил папа Руслан Кокин. - Мне приходилось невероятно тяжело и меня вдохновило то, что я не один. Спасибо вам, люди добрые, - цитирует его словам информационная программа «День».

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