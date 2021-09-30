В Коми прольются дожди с сильными порывами ветра

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На протяжении всего дня 30 сентября в Коми будут идти дожди, местами даже со снегом. Днем осадки будут небольшими, но ночью они усилятся до умеренных, обещают синоптики.

Также в регионе усилится ветер, который будет дуть в западном направлении. Его скорость будет умеренной, однако не исключается и внезапное усиление до 14 метров в секунду. Температура воздуха пока что остается прежней: +1, +6 ночью и +6, +11 днем, хотя в северо-восточной части будет прохладнее (+3, +8).

В Сыктывкаре тоже будут лить дожди, которые к ночи, наоборот, ослабеют. Резких порывов ветра тоже не прогнозируется, а температура будет на уровне +4, +6 ночью и +9, +11 днем.

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