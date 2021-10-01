Первый день октября в Коми придет с похолоданием и ветром

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В первый день октября в Коми пройдут дожди с мокрым снегом. На западе помимо прочего ночью опустится туман, пишет региональный Гидрометцентр.

Ветер будет дуть с севера, его скорость будет по большей части умеренная, но порой возможны значительные усиления. По республике порывы будут максимум до 14 метров в секунду, однако северо-восток может пострадать сильнее: там ветер разгонится до 17 м/с.

Температура на улице снизится: ночью будет +1, +6, а днем +3, +8. Немного теплее будет в юго-западной части (+7, +12) и Сыктывкаре (+7, +9). К слову, в столице Коми сильного ветра не будет, как и значительных осадков: максимум днем прольется небольшой дождь.

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