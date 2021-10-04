Погибшая в Сыктывкаре 14-летняя девочка уговаривала подругу покончить с собой

Фото: телеграмм-канал "Плохие новости"

В Сыктывкаре при трагических обстоятельствах погибла 14-летняя Виктория. Ученица восьмого класса накануне утром решила свести счеты с жизнью, а уже вечером ее труп нашли во дворе жилого дома. Оказалось, что смертей могло быть больше: подросток уговаривала свою подругу покончить с собой.

Об этом рассказала сама выжившая девочка Мария. После трагедии она сразу же записала аудиосообщение, где сообщила, что Вики больше нет в живых. Жуткую запись подростки Сыктывкара сразу же стали рассылать в чатах и бурно обсуждать случившееся.

По словам Марии, Вика написала ей утром и предложила уйти из этого мира. Сначала подросток согласилась и восприняла эту идею, как приключение, однако в последний момент поняла, что ее подруга настроена решительно и отказалась умирать. К сожалению, Вика не шутила.

Сейчас с Марией работают следователи и психологи. Столичный Следком намерен установить причины и обстоятельства, приведшие трагедии.

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