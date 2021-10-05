В Коми учитель физкультуры замахнулся на школьника во время урока и хотел ударить

Фото: скриншот видео

В Воркуте разгорается новый скандал. В школе №39 учитель физкультуры замахнулся на ученика и намеревался ударить его. Все действия учителя заснял один из школьников и выложил в Сеть.

На кадрах запечатлено, как молодой учитель ругается матом на девятиклассника и ведет себя агрессивно: он обещает разбить ребенку «е******к» (лицо, - прим.ред.). За картиной наблюдают другие ученики.

Оказалось, что причиной конфликта стало то, что физкультурник играл в баскетбол в неспортивной обуви. Тогда подросток спросил, можно ли заниматься спортом в туфлях, а в ответ он получил реакцию, что заснята на видео.

Руководство школы уже просит удалить автора видео.

По данному факту Следком Коми уже начал проверку. Ведомство намерено установить причины и обстоятельства произошедшего.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми по опубликованной в сети Интернет информации и видео об инциденте с участием учителя физкультуры одной из школ Воркуты организована процессуальная проверка. В рамках проверочных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям педагогического работника, - заявили в ведомстве.

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