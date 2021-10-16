В Коми вновь установлен месячный рекорд по заболеваемости коронавирусом

Фото: архив КП.

В Коми количество лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом достигло 74 314. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В республике установлен за сутки месячный рекорд по числу новых выявленных фактов болезни.

Так, ещё 277 человек заразились ковидом. Из общего числа инфицированных 67 149 успешно побороли болезнь, 149 — за минувшие 24 часа.

Также сообщается, что вирус забрал жизни ещё семи пациентов. За все время пандемии жертвами COVID-19 стали 1 885 человек.