Ветер в Коми становится все опаснее

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В преддверии выходных погода в Коми станет немного хуже: прогулку местным жителям может подпортить сильный ветер. Если вчера он ускорялся до 14 метров в секунду, то сегодня порывы дойдут и до 17 м/с. Такая ситуация в основном сложится в северо-восточной части республики.

Осенняя погода проявит себя и в дожде: осадки обещают небольшие, но по всему региону. В некоторых центральных и северных местностях дождь к ночи станет умеренным. Температура пока что не опустится ниже нуля: ночью 0, +5, днем +4, +9.

Дожди обещают и в Сыктывкаре, но здесь они не будут сопровождаться сильным ветром. Днем температура будет держаться на уровне +6, +8 градусов, а ночью снизится до +2, +4.

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