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Здоровье15 октября 2021 12:00

Число зараженных коронавирусом в Коми превысило 74 тысячи человек

Жертвами стали почти 1,9 тысяч человек
Источник:kp.ru
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В Коми озвучили новые данные по ковиду

В Коми озвучили новые данные по ковиду

Фото: Архив "КП"

В Коми общее количество жертв коронавируса составило 1 878 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб, продолжающий следить за эпидобстановкой в регионах России. Так, за сутки от болезни скончались шесть жителей республики.

По состоянию на 14 октября в Коми официально подтвердили 74 037 случаев коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболевших составил 270 человек.

Всего за все время пандемии выздоровели 67 тысяч пациентов, из них 164 – за последние сутки.

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