В воскресенье в Коми дожди и мокрый снег

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В воскресенье, 17 октября, в Коми дожди и мокрый снег, максимальная температура воздуха составит 9 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями. В республике ожидаются небольшие, местами умеренные дождь и мокрый снег. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха днем составит 4-9 градусов.

В Сыктывкару будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит 6-8 градусов.

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