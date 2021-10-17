За сутки в Коми 281 человек заразился коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 17 октября, в Коми зафиксировали 281 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 74 595 случаев заболевания коронавирусом. За сутки в республике выздоровел 181 человек. За все время из больниц выписали 67 330 человек. За последние сутки в Коми скончались двое пациентов с коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 1887 смертельных случаев среди людей с таким диагнозом.

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