Жителей и гостей столицы Коми приглашает расслабиться Спа Грани Релакс

Каждому человеку полезно иногда расслабиться.

Каждому человеку полезно иногда расслабиться. При этом не обязательно отправляться в тур к дальним островам. Достаточно провести два, три часа в Спа Грани Релакс.

«Хочешь прикоснуться к нервной системе человека – прикоснись к его коже».

Спа-процедура – это комплексное воздействие на организм человека, которое позволяет расслабиться, получить оздоровление и улучшить состояние кожи и психики. Полный релакс – главная задача салона! Жизнь современного человека насыщена стрессом, психическим напряжением и тревогой, или простыми словами – мы в гонке со временем!

Фото: Спа Грани Релакс.

Всё это вредит нашему разуму и нарушает работу всех систем организма. Позвольте себе расслабиться с помощью профессионального подхода наших мастеров, который восстановит запасы вашей энергии, подарит мир и спокойствие, наделит гармонией с собой и со своим телом.

Регулярное посещение спа-салона даже 1-2 раза в месяц вернёт здоровье и красоту всему телу, лицу, волосам, продлит молодость и вы всегда будете в хорошем настроении и с позитивным взглядом на мир.

Фото: Спа Грани Релакс.

Приглашаем погрузиться в удивительный мир «Спа Грани Релакс», впитать силу горячих камней, совершить обряд очищения, опуститься на морское дно, услышать чувственный аромат экзотических цветов, дать своей красоте раскрыться в полной мере и насладиться глубоким чувством покоя у нас в гостях.

Фото: Спа Грани Релакс.

Здесь вы сможете воспользоваться различными видами массажей, ощутить всю силу и значимость традиционного Хаммама, оценить по достоинству классические спа-ритуалы в привычном естественном понимании, характерном для древних цивилизаций.

Мир СПА подарит вам изысканный уход для тела и сознания в лучших традициях Востока, позволит почувствовать себя полностью восстановленными и полными жизненных сил.

Фото: Спа Грани Релакс.

Приятные подарки

Желаете поздравить с важной датой или просто сделать приятное любимому человеку, маме, подруге или коллеге? Тогда преподнесите подарок, который точно понравится – сертификат на спа-ритуал от Спа Грани Релакс. В стильном конверте будет спрятана целая гамма незабываемых ощущений и возможность погрузиться в мир роскошных церемоний и spa-программ от лучших мастеров.

Фото: Спа Грани Релакс.

Ждем вас по адресу: г. Сыктывкар, ул. Станционная, 156, СПА Грани Релакс.

Телефон для записи: 44-64-60

Наш сайт spagranirelax.ru

Мы в контакте https://vk.com/spagrani

Мы в инстаграме instagram.com/spa.grani.relax

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