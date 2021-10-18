«Ребенок посинел»: жительница Вуктыла утверждает, что из-за хлорированной воды ее сын отравился

Фото из личного архива Лины Р.

В Вуктыле в минувшие выходные произошли перебои с питьевой водой. Жители города в один голос утверждали, что из их кранов течет холодная вода с выраженным запахом хлора. Позже эту информацию подтвердят и власти, заявив, что горожан без воды не оставят и организуют ее подвоз.

В это время в городских сообществах бурно велось обсуждение произошедшего. Среди сотен комментариев появился пост местной жительницы Лины Р. Она утверждала, что ее сын отравился из-за воды, которую она использовала для приготовления морса. По ее словам, о заявлении администрации не употреблять воду в пищу, она не слышала.

- Ребёнок посинел, его рвёт, понос. Дала морс на хлорированной воде. Нас никто не предупредил утром, что из крана вода с хлоркой идёт. Позже «Аквасервис», Вуктыл, сообщил, чтобы не употребляли воду в пищу, - рассказывает она.

На данный момент семья мальчика ждет результаты анализов, которые должны пролить свет на инцидент.

- Возьмут анализ у сына и в Ухту направят. Правда, вот надоело. В прошлом году нас морозили - люди без отопления сидели, теперь ещё и ребёнок отравился, - негодует Лина.

Однако ее возмущение разделили не все: на маму обрушилась критика. Многие задаются вопросом, как она не учуяла запах хлора при готовке морса.

- При кипячении хлор испаряется, вы морс из сырой воды делаете? И что, кроме морса он ничего не ел? Может это вообще не отравление, такие симптомы могут быть при некоторых заболеваниях, - пишет Лидия.

- Один вопрос. А почему воду не отстояли и не прокипятили перед готовкой морса? У нас вроде везде воду хлорируют, - задается вопросом Софья.

На данный момент известно, что воду пить можно: пробы оказались в норме.

Накануне воду прогнали и на этот раз взяли сразу 19 проб. Все они оказались чистыми: концентрация хлора и водорода в воде была на уровне нормы. Причина отравления мальчика может быть иной: семье остается ждать анализы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за долгов Вуктыл остался без горячей воды (подробности)