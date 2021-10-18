Роспотребнадзор Коми рассказал об основных различиях между симптомами COVID-19, ОРВИ и гриппа

Каждая болезнь имеет свою специфику Фото: Архив "КП"

Высокая температура - главный признак того, что у пациента грипп или коронавирус. При ОРВИ температура тела редко повышается до 39 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве опубликовали понятную табличку, по которой можно определить симптомы того или иного заболевания, которые так похожи друг на друга.

Например, гриппу характерны повышенная температура, усталость, кашель и чихание. Также пациента мучают боли в суставах и головная боль.

Коронавирус же отличается тем, что у заболевшего наблюдается сухой кашель, искажение вкуса, высокая температура, ломота в суставах, потеря обоняния и никакого чихания.

Три главных признака ОРВИ - это насморк, боль в горле и часто чихание.

Инфографика Роспотребнадзора Коми

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми обнаружен первый зараженный гриппом (подробности)