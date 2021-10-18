Актрисе Екатерине Ковальчук из Коми достались самые сложные испытания в шоу «Форт Боярд»

Екатерина узнала, что такое «баскетбол по-боярдовски»

В новом выпуске шоу «Форт Боярд» на СТС примет участие актриса Екатерина Ковальчук - известная уроженка Сыктывкара и девушка комика Гарика Харламова. На ее долю выпали одни из самых тяжелых испытаний, требовавших от нее не только физической подготовки, но и силу духа.

Первая трудность заключалась в том, что Екатерину подвесили над фортом, а после начали натягивать резинку с актрисой и резко отпускать. Задача девушки было попасть мячом в кольцо и забрать ключ. На это ей давалось всего три попытки.

В другом испытании девушка превратилась в канатоходца и прошла по натянутому канату на пугающей высоте.

Кроме того, Екатерина испытала на себе все «прелести» общения с насекомыми форта. Героиня попала в кромешную темноту дома ужасов форта и прокатилась в маленьком фургоне, при этом принимая «душ» из жуков, тараканов, червей и скорпионов.

— Мне было страшно с самого начала, — вспоминает Екатерина. — Я как проснулась в день игры, поняла, что ноги и руки задрожали сразу. Было ощущение, что это всё сон, какой-то розыгрыш, и ничего не будет происходить. В итоге "баскетбол" стал самым сложным испытанием, а страшно противным — испытание с жуками, тараканами, скорпионами. Меня настолько выбило из себя, что случилась жуткая истерика. Я дико кричала. Это было ужасно!

На съёмках Екатерину поддерживали комики Антон Иванов, Иван Половинкин и Роман Юнусов. Кстати, накануне игры актриса и её сокомандники лишились одного участника — Игоря Чехова. По правилам после десятидневного карантина во Франции герои сдавали тесты на коронавирус. Первый результат теста Чехова оказался ложноположительным, поэтому на помощь команде пришёл ведущий шоу Сергей Бурунов. Как именно Бурунов поддержит команду, зрители узнают 18 октября, в понедельник в 20:00 на СТС.