В Коми число зараженных COVID-19 приближается к 75 тысячам

В Коми растет число зараженных COVID-19 Фото: архив "КП"

В Коми за сутки было выявлено 272 случая заражения коронавирусом. Такие данные опубликованы на сайте федерального оперативного штаба. Уточняется, что общее число всех зарегистрированных за период пандемии фактов заболевания составило 74 867 человек.

По состоянию на 17 октября, в регионе не выписано с выздоровлением ни одного пациента за прошедшие 24 часа. Всего от коронавируса удалось излечиться 67 330 пациентам.

Также сообщается, что в республике за сутки от ковида скончались двое пациентов. Всего было зафиксировано 1 889 фактов летального исхода среди заболевших.

На данный момент властям республики удалось достичь 53-процентного коллективного иммунитета.

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