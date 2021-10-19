Со снегом в Коми приходит похолодание

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В Коми становится все прохладнее, дневная температура приближается к нулю, а ночная уже опустилась до минусовых отметок. Например, сегодня ночью в регионе похолодает до +1, -4 градусов, а днем температура будет около 0, +5.

В то же время осадки будут самые разнообразные: и дождь, и снег, и мокрый снег. По всей республике они будут варьироваться от небольших до умеренных. Немного ускорится и ветер: западный и юго-западный воздушный поток может усилиться до 14 метров в секунду. Средняя его скорость ожидается в районе 5-10 м/с.

Что касается Сыктывкара, ситуация будет примерно та же, включая усиление ветра и разнообразные осадки. Немного другой будет только температура: днем ожидается +1, +3 градуса, а ночью она будет колебаться в районе нуля.

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