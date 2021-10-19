Голос во тьме: незрячий сыктывкарец самостоятельно освоил компьютер и теперь обучает других

Специалист республиканской библиотеки имени Брайля Иван Ефимов не видит с самого рождения, но много лет назад он самостоятельно прошёл путь к компьютерной грамотности. Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Для незрячих компьютеры и смартфоны — нечто сложное и даже пугающее: овладеть ими без посторонней помощи практически невозможно. Специалист республиканской библиотеки имени Брайля Иван Ефимов не видит с самого рождения, но много лет назад он самостоятельно прошёл путь к компьютерной грамотности. Вот уже несколько лет он прокладывает мостик в пропасти, которая развернулась между незрячими и мудрёными гаджетами.

С техникой на ты

Иван работает в специальной библиотеке для слепых Коми имени Луи Брайля уже почти 10 лет. Мы побывали на консультации, где он помогал незрячему человеку постигать сложный компьютерный мир шаг за шагом.

— Иван с первых дней прекрасно вписался в книгоиздательскую деятельность — с помощью брайлевского принтера он создает книги рельефно-точечным тактильным шрифтом, — гордится специалистом директор учреждения Галина Безносикова. Со временем специалист стал не только выпускать издания, но и принимать участие во многих культурных и просветительских проектах библиотеки.

Иван работает в специальной библиотеке для слепых Коми имени Луи Брайля уже почти 10 лет. Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Настоящей страстью и призванием мужчины стал мир техники. Коллеги признаются, что когда Иван начинает говорить о любимом деле, то не может остановиться, а по последним моделям гаджетов он консультирует не только незрячих, но и всех сотрудников библиотеки.

Пестуя талант коллеги, библиотека отправила Ивана в центр РЕАКОМБ в Москву, который готовит различных специалистов: и незрячих, и для незрячих. Там он прошёл специальную программу — и уже несколько лет консультирует инвалидов по зрению, помогая им пробираться сквозь дебри неприступных компьютеров и сенсорных смартфонов. Родители Ивана — профессиональные программисты. Однако овладевать компьютерной грамотностью ему пришлось самостоятельно — заставила учёба в музыкальном вузе.

Компьютерный штурм

Иван учился в начале нулевых, когда нужные для учёбы музыкальные произведения было просто не найти в интернете, поэтому студенты охотились на диски.

— Для нормального музыканта собственная фонотека — необходимость, а собрать её в то время было невероятно сложно. Даже в такой крупный город как Ижевск, где я учился, диск классической музыки привозили в 1-2 экземплярах. Не успел купить? Ищи! Нашёл? Копируй и возвращай владельцу. А чтобы скопировать диск, нужно было уметь работать на компьютере. Так я начал пользоваться программами экранного доступа, — вспоминает Иван.

Специальную литературу по Брайлю, которая была необходима Ивану по учёбе, и тогда, и сейчас практически не выпускают. Что делать? Скачивать издания в интернете, находить специальные программы, которые читают текст синтезированным голосом, разбираться, как они работают, или понять, почему они не работают. Со временем Иван научился свободно лавировать в Сети и быстро настраивать любой телефон под свои уникальные потребности. Этот сложный, долгий и витиеватый путь и привел к компьютерной грамотности, а затем и к помощи другим незрячим.

Шаг за шагом

На консультацию к Ивану пришла Татьяна Данилова — незрячая девушка уже несколько недель учится понимать свой смартфон. На очередном занятии оказалось, что «куда-то нажали» и «всё исчезло». Иван со знанием дела очень бережно берёт телефон из рук Тани и начинает его изучать, последовательно ища нужны разделы с помощью программ экранного доступа.

За годы работы Иван помог около десяти незрячим освоить смартфоны, в том числе нескольким из них овладеть компьютерными премудростями. Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

— Любой гаджет может быть доступен для незрячего. Я могу взять смартфон и найти языковой набор от одной до пяти минут, — говорит Иван и, действительно, находит его на телефоне Тани за минуту.

Кстати, ученица Ивана уже овладела компьютерной грамотностью: в течение двух лет специалист консультировал сыктывкарку, как пользоваться нужным для дистанционного обучения скайпом. Обычному человеку не составит труда открыть видеозвонок, но для незрячего — это настоящий квест. Сначала Таня училась работать с выключенной клавиатурой, запоминать расположение нужных клавиш и даже правильно ставить руки, потому что неправильная постановка будет вызывать усталость. Незрячему человеку и мышка не нужна: достичь любой задачи он может только с помощью ресурса клавиатуры.

— Самое сложное — освоение интернета. Дело в том, что на странице много информации, а доступ к ней последовательный, поэтому надо либо знать, куда переместиться, либо с помощью голосовых помощников читать всё, что есть на сайте. Конечно, скорость действий ниже, а перейти к нужному пункту сложно, — рассказывает Иван.

Так же и со смартфонами. Обычный человек опирается на зрительное восприятие, на двигательную память, копирует жесты другого человека и запоминает, как выполнять то или иное действие. Для незрячего все команды на сенсорном телефоне — то, что нужно постигать с нуля. Поэтому обучение телефонной грамотности — трудоёмкий процесс, который начинается с донастройки телефона и обучения базовым жестам. Например, смахиванию экрана вправо сродни команде «следующее действие», а само действие можно выполнить, если щёлкнуть по экрану два раза.

Ограничения были и будут

За годы работы Иван помог около десяти незрячим освоить смартфоны, в том числе нескольким из них овладеть компьютерными премудростями. Специалист рассказывает, что, как правило, к нему приходят те, кто обладал зрением, но со временем ослеп, а потребность в получении информации у них осталась. Самое главное в освоении компьютера и гаджетов — это настрой и личная мотивация. Не готовые к развитию и преодолению своих ограничений просто не доходят до библиотеки.

— Бывают ситуации, когда человек хочет постигать новые знания, но не уверен, что такое вообще возможно. Тогда я пускаю всю энергию, чтобы переубедить сомневающегося, — рассказывает специалист.

Самое главное в освоении компьютера и гаджетов — это настрой и личная мотивация. Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Пока я сидела и наблюдала за непостижимо интересным процессом консультации, Иван разобрался с телефоном Тани и перешёл к объяснению отдельных команд. В его руках смартфон — живой инструмент, который соглашается выполнять все команды. Талант и увлечение ломают любые границы.

Преодоление

Компьютерная грамотность открывает для людей новый мир. Но несмотря на техническую закалку, даже Иван иногда сталкивается с ограничениями, которые просто не перешагнуть.

— Например, массовое внедрение кодов с картинками и сейчас продолжает мешать. Например, нажать на картинки с автобусами, чтобы система поняла: ты не робот. Совсем недавно столкнулся с таким кодом при регистрации на сайте «РЖД Бонус» — и мне не оставалось ничего иного, как прибегнуть к помощи зрячего человека. Конечно, есть аудио, есть специальные программы, которые позволяют распознавать коды в автоматическом режиме по команде. Однако преодолеть такие ограничения — огромная работа, поэтому всегда нужно быть на шаг впереди, быть в курсе последних новостей об изменениях, чтобы оперативно справиться с проблемами, — делится Иван.

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