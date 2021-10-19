В Сыктывкаре выпал первый чистый снег

Сыктывкарцы делятся фотографиями первого снега

В Сыктывкаре выпал первый снег. Десятки фото снежного утра появились в социальных сетях. Горожане с радостью делятся снимками и радуются октябрьским осадкам.

- Вот это доброе утро! В Сыктывкаре сейчас ноль градусов, идет снег. Всем удачного дня, - пишет Александр.

Фото из социальных сетей

- В Сыктывкаре выпал первый снег. Конечно он ещё растает, но чувствуется приближение зимы, - говорит Ирина.

Фото из социальных сетей

Но не у всех снег вызвал радость. По словам сыктывкарцев, на дорогах образуются грязевые каши, а коммунальные службы не успевают их очищать.

Фото из социальных сетей

- Дорожники в Сыктывкаре как всегда не готовы к зиме. Начались ДТП из-за снега на дорогах, - пишут горожане.

По сообщению метеорологов, за утро выпало 12 мм осадков, в течение суток ожидается 23 мм.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали потепление. К концу рабочей недели, начиная с западных районов, территория Коми попадет под влияние активного циклона. Усилится ветер, температура воздуха вновь повысится до положительных значений, осадки будут выпадать в основном в виде дождя.

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