В Сыктывкаре выпал первый чистый снег

Сыктывкарцы делятся фотографиями первого снега
В Сыктывкаре выпал первый снег. Десятки фото снежного утра появились в социальных сетях. Горожане с радостью делятся снимками и радуются октябрьским осадкам.
- Вот это доброе утро! В Сыктывкаре сейчас ноль градусов, идет снег. Всем удачного дня, - пишет Александр.
Фото из социальных сетей
- В Сыктывкаре выпал первый снег. Конечно он ещё растает, но чувствуется приближение зимы, - говорит Ирина.
Фото из социальных сетей
Но не у всех снег вызвал радость. По словам сыктывкарцев, на дорогах образуются грязевые каши, а коммунальные службы не успевают их очищать.
Фото из социальных сетей
- Дорожники в Сыктывкаре как всегда не готовы к зиме. Начались ДТП из-за снега на дорогах, - пишут горожане.
По сообщению метеорологов, за утро выпало 12 мм осадков, в течение суток ожидается 23 мм.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали потепление. К концу рабочей недели, начиная с западных районов, территория Коми попадет под влияние активного циклона. Усилится ветер, температура воздуха вновь повысится до положительных значений, осадки будут выпадать в основном в виде дождя.
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