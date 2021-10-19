В Коми более 75 тысяч человек заразились коронавирусом

В Коми за сутки ухудшилась эпидобстановка Фото: Архив "КП"

В Коми количество лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 превысило 75 тысяч. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба.

Согласно обновленным цифрам, в республике насчитывается 75 145 человек, инфицированных коронавирусом. За сутки этот показатель вырос на 278.

Также сообщается, что жертвами ковида стали еще двое человек. Всего же скончался в результате болезни 1 891 пациент.

Отмечается, что 67 451 успешно поборол вирус. Только за минувшие 24 часа из больниц был выписан 121 человек.

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