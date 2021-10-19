Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье19 октября 2021 11:41

В Коми более 75 тысяч человек заразились коронавирусом

Республика перешагнула за новый рубеж
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Коми за сутки ухудшилась эпидобстановка

В Коми за сутки ухудшилась эпидобстановка

Фото: Архив "КП"

В Коми количество лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 превысило 75 тысяч. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба.

Согласно обновленным цифрам, в республике насчитывается 75 145 человек, инфицированных коронавирусом. За сутки этот показатель вырос на 278.

Также сообщается, что жертвами ковида стали еще двое человек. Всего же скончался в результате болезни 1 891 пациент.

Отмечается, что 67 451 успешно поборол вирус. Только за минувшие 24 часа из больниц был выписан 121 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Коми поделился «убедительной статистикой» умерших среди невакцинированных (подробности)

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2021: последние новости