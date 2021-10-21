В мире животных: к жителям округа Сыктывкара продолжают выходить лесные зверьки

Фото: скриншот видео

Лесные животные вновь удивляют жителей Сыктывкара, не успевших отойти от нашествия летучих мышей. В Сеть выложили видео краснозатонцы. Они заприметили необычного зверька.

Смотреть видеосюжет Краснозатонцы засняли необычного зверька

- Ещё одна звериная загадка: то ли белка, то ли бурундук. Или может у кого-то сбежала шиншилла? – пишут авторы видео.

Сыктывкарский ветеринар-орнитолог, специалист по редким животным Евгений Пешкин рассказал «Комсомольской правде», что на видео было запечатлена белка-летяга.

- Белки-летяги водятся и в наших лесах. Это не обязательно сбежавший домашний питомец, возможно, он пришёл из лесного массива, - Евгений Пешкин.

Белка-летяга имеет схожесть с небольшой короткоухой белкой, но у нее имеется покрытая шерстью широкая кожаная складочка между передними и задними лапами — летательная перепонка, выполняющая роль парашюта при прыжках.

Кстати, на днях эжвинцы засняли у бассейна зверька ласку – она выбежала из-за угла здания, осмотрелась по сторонам и скрылась назад.

Смотреть видеосюжет Ласка в Эжве

Ласка – это самый маленький хищник, относится к семейству Куньих, рода Хорьковых. Тельце зверька миниатюрное, к тому же очень гибкое и изворотистое, по строению много общего с горностаем. Длина тела не превышает 18 см, вес колеблется от 80 до 200 г.

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