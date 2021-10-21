В Коми усиливается снег и холода

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Средняя температура по Коми все дальше спускается в минус: если днем сегодня она может подняться с -2 до +3 градусов, то ночью она будет однозначно отрицательной: -2, -7. В Сыктывкаре будет не сильно теплее: 0, +2 днем и -3, -5 ночью.

Похолодание будет сопровождаться усилившимся снегом. В темное время суток и весь день на востоке снег будет небольшим. Однако днем его интенсивность дойдет до умеренного, а местами даже до сильного. Однако снег зачастую будет мокрым, из-за чего налипнет на деревья и провода, так что на улице стоит быть осторожными.

Ветер будет дуть с юга, его скорость ожидается умеренной, но прогнозируются и порывы – в Сыктывкаре до 14 метров в секунду, а в отдельных районах и до 18 м/с.

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