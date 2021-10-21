В Коми дополнительные нерабочие дни из-за пандемии вводить не будут

Для жителей Коми выходные начнутся 30 октября и закончатся 7 ноября Фото: Архив "КП"

В Коми дополнительные нерабочие дни из-за угрозы распространения коронавируса вводить не будут. Такое решение в ходе заседания должен принять региональный оперштаб, сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на собственный источник. Жители республики уйдут на отдых в субботу, 30 октября, и вернутся на работу в понедельник, 8 ноября.

Напомним, президент России Владимир Путин накануне подписал указ о нерабочих днях. В документе говорится о введении каникул с 30 октября по 7 ноября во всех субъектах РФ. Также глава государства уточнил, что руководители регионов вправе вводить дополнительные выходные, если того требует эпидситуация.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отнесла Коми в число субъектов, в которых сложилась критическая обстановка из-за ковида. На данный момент более 75 тысяч человек заразились коронавирусом в Коми.

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