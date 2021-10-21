Власти Коми надеются на решение Минфина нивелировать издержки «Лукойла» от отмены льгот

На кону занятость более 4 тысяч человек Фото: Архив "КП"

Власти Республики Коми рассчитывают на то, что Минфин РФ сможет найти компромиссное решение, которое позволит сохранить рентабельность добычи высоко- и сверхвязкой нефти в регионе после отмены налоговых стимулов в 2021 году. На кону занятость более 4 тыс. человек, сказала ТАСС заместитель председателя правительства Коми, министр экономического развития и промышленности Эльмира Ахмеева.

С начала 2021 года по инициативе Минфина в России перестали действовать льготы при добыче высоковязкой и сверхвязкой нефти, была отменена также льгота по экспортной пошлине. Правительство тогда признало самыми пострадавшими от этих инициатив "Татнефть", "Лукойл" и "Газпром нефть". Эксперты норвежской консалтинговой Rystad Energy отмечали, что у "Лукойла" из-за отмены льгот могут пострадать три крупных проекта - Ярегское, Усинское, а также месторождение им. Корчагина в Каспийском море. Первые два месторождения находятся в республике Коми.

По словам Ахмеевой, нефть этой категории составляет едва ли не половину от текущих извлекаемых запасов на территории Коми и отмена налоговых стимулов "обуславливает создание предельно острой для нашего региона ситуации". На Ярегском и Усинском месторождениях работают более 4 тыс. человек, "у них хорошие условия оплаты труда и соцпакет, за ними стоят их семьи", говорит она.

- Поэтому республика крайне заинтересована в том, чтобы производство вязкой нефти оставалось рентабельным, продолжало обеспечивать налоговые поступления и работу для тысяч людей. Мы с воодушевлением восприняли слова Антона Германовича Силуанова, - сказала Ахмеева ТАСС.

Во вторник министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании Совета Федерации, пообещал "проработать" вопрос о том, чтобы "дополнительные издержки, возникшие в связи с изменением порядка налогообложения [месторождений "Лукойла"] могли бы нивелироваться дополнительными решениями". Он также пообещал в ответ на обращение сенатора Елены Шумиловой от республики Коми обсудить этот вопрос с главой компании Вагитом Алекперовым. Шумилова просила Минфин найти компромиссное решение не позже 2022 года, так как от отмены налоговых льгот "тормозится вся инвестиционная программа в регионе".

Вагит Алекперов в интервью ТАСС в июне оценивал потери "Лукойла" от отмены налоговых льгот в 60 млрд рублей в год. В мае этого года он обсуждал вопрос о стимулировании добычи с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего российский лидер поручил правительству проработать этот вопрос.