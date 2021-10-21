В Коми обновлен месячный рекорд по заболеваемости коронавирусом

В Коми складывается неблагоприятная эпидобстановка Фото: архив "КП"

В Коми число зараженных достигло 75 727 человек. Это на 295 больше, чем было сутками ранее. Обновленные показатели, отражающие актуальную эпидобстановку в регионе, опубликовал федеральный оперативный штаб.

Согласно им, в республике выросло количество летальных исходов от ковида. Минувшую ночь не смогли пережить еще пять пациентов. За все время пандемии жертвами инфекции стали 1 897 жителей Коми.

Отмечается, что число выздоровевших достигло 67 940 человек. Только за прошедшие 24 часа из больниц было выписано 314 пациентов.

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