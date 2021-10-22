Глава Коми завел новые аккаунты в социальных сетях

Глава Коми наращивает свое присутствие в интернете

Глава Коми Владимир Уйба зарегистрировался в новых социальных сетях. Как сообщает администрация руководителя региона, аккаунты главы можно теперь найти в Instagram и Telegram.

Главное отличие этих страничек - неофициальность. На них жители республики могут найти главу Коми вне делового костюма.

– В этих аккаунтах рассказываю эксклюзивно о том, что остаётся за кадром освещения моей работы. Так, в минувший выходной выложил видео с выезда на отдых с сыном, а в течение недели – рабочие новости на важные для пользователей соцсетей темы, - отметил Глава Коми. – По такому пути идут многие губернаторы. Я также считаю важным расширять контакт с жителями Коми в «мировой паутине»: официальные и неофициальные аккаунты позволят тем людям, кто живо интересуется системой управления регионом, получать полную картину дня.

В новых аккаунтах Владимира Уйба уже можно узнать о том, почему не все мэры готовы к освоению средств на ремонт дорожных школьных маршрутов, как после вмешательства первого лица региона устранён инцидент в Усинске со школьным питанием, какой новый формат помощи подготовлен для Вуктыла в целях решения проблем с отопительным сезоном и многое другое.

Ранее созданные страницы в социальных сетях остаются. Они продолжают наполняться традиционным контентом – это пресс-релизы и видеообращения как официальная составляющая деятельности Главы Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уйба раскрыл стоимость лечения одного ковид-пациента (подробности)