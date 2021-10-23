Жителей Коми на выходных ожидают снег и дождь

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В Коми в ближайшие два дня ожидаются снег с дождем, а также плюсовая температура. Об этом рассказали региональные синоптики.

По данным метеорологов, сегодня, 23 октября, в республике прогнозируется южно-западный ветер, порывы которого будут достигать 7-12 м/с. За окном будет облачная и дождливая погода. Столбик термометра поднимется днем до +3...+5 градусов. Ночью температура останется такой же.

Существенно погода не изменится и в воскресенье, 24 октября.

- В воскресенье будет облачно с прояснениями, - заключили метеорологи.

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