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Здоровье23 октября 2021 11:13

В Коми число зараженных коронавирусом выросло на 299 человек

Оперштаб озвучил актуальные данные на 23 октября 2021 года
Источник:kp.ru
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В Коми за сутки выросло количество инфицированных коронавирусом

В Коми за сутки выросло количество инфицированных коронавирусом

Фото: Архив "КП"

В Коми увеличилось число заражённых коронавирусом. Согласно данным оперативного штаба, продолжающего следить за эпидобстановкой в стране, в республике насчитывается 76 319 случаев инфицирования, 299 из которых были зафиксированы за минувшие сутки. К слову, это новый месячный рекорд.

Из общего числа заболевших 1 924 стали жертвами COVID-19. Показатель смертности вырос на 14 летальных исходов за последние 24 часа.

Вместе с тем выздоровевших становится все больше. За все врем пандемии 68 258 человек успешно побороли болезнь. Только за минувшие сутки из больниц было отпущено 166 пациентов.

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