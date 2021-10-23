В Коми число зараженных коронавирусом выросло на 299 человек

В Коми за сутки выросло количество инфицированных коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Коми увеличилось число заражённых коронавирусом. Согласно данным оперативного штаба, продолжающего следить за эпидобстановкой в стране, в республике насчитывается 76 319 случаев инфицирования, 299 из которых были зафиксированы за минувшие сутки. К слову, это новый месячный рекорд.

Из общего числа заболевших 1 924 стали жертвами COVID-19. Показатель смертности вырос на 14 летальных исходов за последние 24 часа.

Вместе с тем выздоровевших становится все больше. За все врем пандемии 68 258 человек успешно побороли болезнь. Только за минувшие сутки из больниц было отпущено 166 пациентов.

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