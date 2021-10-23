В Роспотребнадзоре Коми рассказали об основных различиях ОРВИ и гриппа

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Грипп и ОРВИ отличает разное начало заболевания. В первом случае болезнь наступает резко и быстро, ОРВИ же распространяется в организме постепенно. О том, как определить, чем заразился человек, рассказали в Роспотребнадзоре Коми.

Так, для ОРВИ характерна лихорадка до 38 градусов, обильный насморк, заложенность носа, кашель и чихание. У пациентов также наблюдается боль в горле.

По наблюдениям медиков, ОРВИ проходит в течение 7-10 дней без осложнений. Вакцинации от ОРВИ не существует.

А вот грипп заболевание куда серьезнее. Заболевание грозит тяжелым течением для пожилых, беременных, детей до 5 лет, лицам, имеющим хронические заболевания, а также лицам с ослабленным иммунитетом.

Грипп начинается внезапно с лихорадкой в 40 градусов. Болезнь сопровождается ознобом, болью в мышцах и горле, а также головной болью. У пациента также наблюдается заложенность носа, однако слизи при этом не бывает.

Заболевшие жалуются на сильную усталость, которая сохраняется в течение двух недель. Также у некоторых наблюдается тошнота, рвота и диарея.

Врачи настоятельно рекомендуют: не лечиться дома. При первых же симптомах гриппа нужно вызвать врача.

Инфографика предоставлена региональным Роспотребнадзором Коми

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