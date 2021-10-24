В воскресенье Коми ожидается до -8 градусов

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В воскресенье, 24 октября, в Коми будет облачно с прояснениями, температура воздуха составит -8….+5 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями. В отдельных районах ожидается небольшой снег. Синоптики прогнозируют западный ветер со скоростью 5-10 м/с, а на крайнем северо-востоке – 9-14 м/с. Температура ночью составит -3...-8, днем 0...-5°С. В южных районах будет облачно, местами дождь, мокрый снег, переходящий в снег. Синоптики прогнозируют северный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью и днем -3...+2, а на крайнем юге ночью и днем 0...+5°С.

В Сыктывкаре будет облачно. В столице Коми ожидается дождь, мокрый снег, переходящий в снег. Синоптики прогнозируют северо-восточный и восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит -1...+1.

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