В Коми скончались еще четверо больных коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 24 октября, в Коми зафиксировали 308 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 76 627 случаев заболевания коронавирусом. За сутки в республике выздоровели 113 человек. За все время из больниц выписали 68 371 человека. За последние сутки в Коми скончались четверо пациентов с коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 1928 смертельных случаев среди людей с таким диагнозом.

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