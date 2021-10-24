В Коми отремонтировали понтонный мост, который уплыл год назад

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В Корткеросском районе полностью отремонтировали понтонный мост, который уплыл в 24 октября 2020 года. Об этом сообщил представитель судостроительного завода Котласа Даниил Бутыревский.

Из-за массового движения льда по реке Нившера в районе деревни Пасвомын произошел отрыв наплавного моста. Через него пролегал единственный путь к Троицку. Возможность доступа к жителям села служб скорой, пожарной помощи, полиции была ограничена. Кроме того, не было возможности доставить продукты и лекарства.

Теперь же жители Троицка могут безопасно передвигаться по мосту. За три недели архангельские судостроители привели сооружение в порядок. Во время ремонта движение на переправе не останавливалось. Специалисты устранили водотечность наплавного моста, установили симетировки, судовые горловины, чтобы не поступала верховая вода, также произвели подварку трещин по палубе и выше подводной части.

До ремонта проезжать по мосту было небезопасно, понтоны давно пришли в негодность. Как сообщает "Коми Гор", в них постоянно накапливалась вода, трещины не позволяли сохранить плавучесть, а латать переправу было бесполезно.

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