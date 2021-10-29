В каких учреждениях культуры Коми могут потребовать QR-код или результат ПЦР-теста

Зрителям моложе 18 лет QR-код не требуется. Фото: Алексей БУЛАТОВ

QR-код сертификата вакцинированного или каким-то другим образом связанного (не связанного) с COVID-19 плотно входит в нашу жизнь. В каких учреждениях культуры региона понадобится QR-код или где потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, разъясняет минкультуры, туризма и архивного дела Республики Коми.

По новым правилам

С 30 октября в театрально-зрелищных учреждениях культуры, библиотеках и музеях региона вводится система QR-кодов. Во всех.

Как уточняет минкультуры Коми, уже с завтрашнего дня, 30 октября, вход на все спектакли, концерты, выставки и другие мероприятия будет возможен исключительно при предъявлении QR-кода сертификата вакцинированного против COVID-19 либо перенесшего коронавирус.

Возможен и другой вариант

Можно предъявить QR-код отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия в виде распечатки или на экране смартфона.

Подчеркивается, что зрителям моложе 18 лет QR-код не требуется.

Если не успел привиться или переболеть и оформить QR-код

В таком случае возврат стоимости билетов на мероприятия осуществляется в соответствии с порядками о возврате билетов учреждений.

Напомним, 26 октября внесены изменения в Указ Главы Республики Коми о введении режима повышенной готовности. В связи с ухудшением эпидситуации в регионе при посещении некоторых культурных мероприятий у зрителей могут потребовать QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Коми готовят список мест, куда можно попасть без QR-кода после 7 ноября (подробности)