Коми накроет снег и туман

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Понедельник в Коми начнется со снега. Метеорологи ожидают умеренный снегопад на севере и в центре региона, а к ночи осадки будут на крайнем юге. В остальное время снег будет совсем небольшой.

С наступлением темноты и с утра республику накроет туман. Ветер придет с запада, он будет дуть с умеренной скоростью. Стабильной ожидается и температура: столбики термометров будут колебаться между -5 и нулем в течение и дня, и ночи. Похолодать может только в темное время суток, и то лишь при прояснении: в этом случае прогнозируется -6, -11 градусов.

В столице же ветер будет переменный, то с запада, то с севера, хотя сильных порывов и не ожидается. Снег в Сыктывкаре выпадет совсем небольшой, а температура днем будет держаться в районе 0, -2 градусов. Ночью же похолодает: -3, -5 градусов.

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