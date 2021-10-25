«Скорбь и отчаяние»: в Коми трагически погибла мать двоих детей Ирина З.

Фото из личного архива Ирины З.

В Печоре произошел смертельный пожар, в котором погибла местная жительница. Как стало известно «КП-Коми», жертвой огня оказалась мать двоих детей Ирина З.

Трагедия случилась в субботу, 23 октября, на Лесной улице в СОТ «Аграрник». В половине девятого утра очевидцы сообщили спасателям о возгорании дачного дома. Пожар был потушен быстро, однако без жертв не обошлось: на пепелище было найдено тело женщины.

Смерть Ирины стала настоящим потрясением для ее семьи. У женщины осталась несовершеннолетняя дочь София и 21-летний сын Никита. Они до сих пор находятся в шоковом состоянии и не могут поверить, что их мамы больше нет.

Сестра погибшей Людмила описала нынешнее состояние лишь двумя словами: скорбь и отчаяние.

- Вечная светлая память… Скорбь и отчаяние поселилось в сердце. Спи спокойно, родная моя, - обратилась она в последний раз к своей сестре.

Сейчас по факту смерти Ирины начата проверка. По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность электрооборудования.

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