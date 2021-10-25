В Коми за сутки от коронавируса не умер ни один пациент, но и не выздоровел

В Коми озвучены свежие данные по ковиду Фото: Архив "КП"

В Коми за минувшие сутки остались неизменными два основных показателя по коронавирусу - смертности и выздоровления. Так, по данным федерального оперативного штаба, в республике не скончался и не выздоровел ни один пациент за прошедшие 24 часа.

За все время пандемии жертвами ковида стали 1 928 человек, успешно же побороли болезнь - 68 371.

Вместе с тем за сутки было лабораторно подтверждено более 300 случаев заражения. За весь период новая коронавирусная инфекция была диагностирована у 76 932 человек. Это на 305 фактов заболевания больше, чем было сутками ранее.

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