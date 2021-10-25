Путин рекомендовал главе Коми запретить развлекательные мероприятия и работу общепита ночью

Фото: пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в стране. В своем выступлении он поручил губернаторам и главам субъектов рассмотреть возможность введения запрета на работу общепита в ночные часы и зрелищно-развлекательные мероприятия.

Так, глава государства рекомендовал обеспечить запрет ночных развлекательных мероприятий и ресторанов с 23:00 до 06:00, а также поручил усилить контроль соблюдения масочного режима и других санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта.

По словам президента, главы регионов должны ускорить темпы вакцинации. Он также напомнил, что работодатель обязан обеспечить два дня выходных для прохождения вакцинации. Зарплата в эти дни должна быть сохранена.

Также Владимир Путин поручил ввести самоизоляцию для непривитых граждан в возрасте 60+ лет. К слову, такое ограничение уже введено в Коми.

Еще одно заявление касается удаленного режима работы. Губернаторам субъектов и руководителям предприятий необходимо перевести пожилых и хронических больных сотрудников на удаленку на 4 недели.

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