Число зараженных коронавирусом в Коми достигло 77 тысяч человек

Озвучены свежие данные по коронавирусу Фото: Архив "КП"

Федеральный оперштаб продолжает следить за эпидобстановкой в российских регионах. Так, согласно обновленным данным, Коми перешагнула за новый числовой рубеж и установила новый месячный рекорд.

По состоянию на 26 октября, в республике зарегистрировано 77 246 случаев инфицирования ковидом. Это на 314 фактов заражения больше, чем было сутками ранее.

Уточняется, что из общего числа заболевших 68 573 удалось выздороветь. За прошедшие 24 часа из больниц было отпущено 202 пациента.

Вместе с тем 1 937 жителей Коми скончались в результате болезни. Показатель смертности за сутки вырос на девять летальных исходов.

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