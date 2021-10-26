«Тебя не жалко, ты крутая»: Таня Цыбина с протезом стала для сыктывкарцев вдохновляющим примером смелости и открытости

Таня участвовала в проекте «Живая библиотека», где была «книгой»: рассказывала о своей особенности всем желающим. Фото: личный архив.

Каждый сыктывкарец хотя бы раз видел хрупкую девушку с протезом вместо ноги, который она не прячет под джинсами или юбками. 20-летняя Татьяна Цыбина уже стала для горожан вдохновляющим примером смелости и открытости. Девушка уверена, что возможно в этом есть её миссия — показывать другим людям с инвалидностью, что они такие же как и все. Мы поговорили с Таней о том, как она преодолела страхи и ограничения и как человеку с инвалидностью найти себя в более-менее крупном городе.

«Боже, кто-то узнает про мой протез!»

Таня не помнит жизни без протеза, потому что лишилась ноги ещё в детстве — трёхлетнюю малышку переехал водитель, просто не заметив маленького человека на дороге. Врачи отняли ногу, но чувство неполноценности у ребёнка возникло позже.

— После первого класса я проводила лето в лагере под Сыктывкаром, где старшие парни предложили игру: девочки и мальчики меняются одеждой. Мне достались бриджи — и я чуть не устроила истерику: все же увидят мой протез! В итоге я бриджи надела, мой протез был почти не виден, — вспоминает девушка.

Таня не помнит жизни без протеза, потому что лишилась ноги ещё в детстве — трёхлетнюю малышку переехал водитель, просто не заметив маленького человека на дороге. Фото: личный архив.

Однажды еще спустя пару лет на детской площадки Вуктыла, где девушка жила, до неё долетели слова: «Не подходи к ней. С такой нельзя общаться». Тогда она пришла домой и на эмоциях написала длинное письмо в соцсетях. Эффект был неожиданный. Люди её поддержали, написали много тёплых слов. Поэтому три года назад девушка решила распрощаться со всеми страхами и ограничениями. И перестала прятать протез под мешковатыми брюками или длинными юбками.

— Вначале было достаточно страшно это делать, но я всё-таки решила действовать. Появилось ощущение, что это моя миссия — показывать людям, что люди с протезами и другими ограничениями точно такие же, как и другие. И люди, конечно же, удивлялись и до сих пор удивляются. Например, как-то проходила мимо Стефановского собора, где милостыню просили люди без рук и без ног. Никогда не забуду их взгляд, когда они увидели мой протез: это было то ли страх, то ли восторг, мол, а так можно было? То есть у многих нет ощущения, что ношение протеза и жалость могут не стоять в одном предложении, - говорит девушка.

Хорошие люди, плохие дороги

Таня окончила школу в родном городе и решила перебраться в столицу Коми, немного отдохнуть от учёбы и устроиться на работу. Правда, оказалось, что людям с инвалидностью это сделать не просто сложно, а очень сложно. На 8 из 10 собеседований ей открытым текстом говорили, что хотели бы видеть на выбранной вакансии «кого-то понадёжнее».

В первый год жизни в Сыктывкаре девушка всё же остановила выбор в пользу учёбы, поступила в политехнический техникум №34, стала дипломированным парикмахером. Фото: личный архив.

— Я стараюсь думать, что мне не труднее других, что я наравне с другими. Но, к сожалению, в нашем государстве очень сложно действительно так себя чувствовать. Например, максимально смешная ситуация: мне дали третью группу инвалидности, которая считается работоспособной, а это максимально маленькая пенсия, на которую не проживёшь. Но и на работу не берут, — говорит Таня.

Ощущение незащищенности подкрепляется и городской инфраструктурой, которая явно создавалась не для комфорта маломобильных людей. Зимой этого года девушка получила травму, она долго заживала. Носить протез в таком состоянии было невозможно, поэтому Таня перешла на костыли и оказалась в ситуации обездвиженности, немобильности, когда выйти за пределы двора было сродни подвигу.

Передвижение на дальние расстояния по Сыктывкару было настоящим квестом. Чтобы попасть из точки А в точку Б, чаще всего приходилось пользоваться такси, потому что автобусы в Сыктывкаре совсем не приспособлены для людей, которые передвигаются на костылях. Неудобно заходить в автобус, потому что человек просто-напросто даже не успевает занять место, как транспорт трогается с места.

Девушка рисует, фотографирует, ведёт свой блог в соцсетях, делает причёски, мастерит галстуки-бабочки и даже танцует. Фото: личный архив.

— Передвижение на костылях — не самая приятная часть жизни, если ты живешь в неблагоустроенном для этого городе. Хотя этот опыт подарил интересные впечатления. Когда ты без протеза, людям хочется тебя пожалеть и помочь даже тогда, когда ты вроде как справляешься. Когда ты на протезе, ты чувствуешь себя увереннее, — и люди чаще говорят, что, мол, ты клёвая. Как-то раз на улице ко мне подошел мальчик примерно 12 лет и сказал: «Смотрю я на тебя, и не жалко мне тебя. Наоборот, хочется уважение высказать». Спасибо ему за это, — говорит Таня.

Свобода выбора

В первый год жизни в Сыктывкаре девушка всё же остановила выбор в пользу учёбы, поступила в политехнический техникум №34, стала дипломированным парикмахером. Кстати, в учебном заведении были специальные группы для студентов с ОВЗ. По мнению девушки, с одной стороны это большой шаг вперед в плане доступности образования для маломобильных людей. С другой стороны, такие группы лишний раз напоминают, что с этой категорией студентов что-то не так. В идеальном же мире не должно быть никакого разделения на людей с инвалидностью и на людей без инвалидности?

— Совсем недавно я поняла, что, когда я училась в школе, одноклассники сохраняли нейтралитет по отношению ко мне. В техникуме уже другая реакция — к тебе относятся так, как ты себя преподносишь, — говорит сыктывкарка.

И Таня сделала выбор в сторону свободы. Девушка рисует, фотографирует, ведёт свой блог в соцсетях, делает причёски, мастерит галстуки-бабочки и даже танцует. А также встречается с друзьями, которые составляют важную часть её жизни и во всём её поддерживают. К сожалению, пока она не может работать по профессии, потому что её старый протез уже не справляется со своими функциями и находится в нём дольше пары часов практически невозможно. Девушка пламенно ждет новый протез, который облегчит жизнь в несколько раз и позволит чувствовать себя более свободной.

Меня часто спрашивают, хотела бы я иметь две ноги. Это довольно сложный вопрос, потому что если бы у меня было две ноги, то я бы никогда не задумывалась, насколько это круто. Фото: личный архив.

— Сейчас мой протез часто заедает, иногда натирает ногу, в нём сильно устаю ходить. Дело в том, что это самый простой протез из всех возможных, а единственная функция, которую он выполняет, — функция ходьбы. Я нахожусь в режиме ожидания нового протеза, который должен прийти в Сыктывкар через Фонд социального страхования. В нём я буду тратить меньше энергии на передвижение, а значит, смогу гулять долго и на большие расстояния без привычной усталости и боли. К тому же он будет оснащен несколькими режимами передвижения: прогулка, бег и даже езда на велосипеде. Будет легче спускаться по лестнице, ходить по неровным поверхностям. Очень и очень его жду. Наверное, когда он придет, это будет настоящий праздник, — надеется Таня.

От первого лица

Меня часто спрашивают, хотела бы я иметь две ноги. Это довольно сложный вопрос, потому что если бы у меня было две ноги, то я бы никогда не задумывалась, насколько это круто. Так и есть, люди в большинстве своем не задумываются над тем, каким потенциалом они обладают, имея по две ноги и руки. И больше всего меня забавляют люди, которые, встретившись с неудачами, с надрывом говорят: мол, мне нечего терять. Вы серьёзно?

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