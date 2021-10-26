Потерявшийся кот Афоня больше месяца брел по дорогам Коми, чтобы вернуться домой

Афанасий. Фото: сообщество «Домик маленьких зверят»

В сообществе «Домик маленьких зверят» Емвы рассказали об удивительной истории путешествия кота Афанасия. Кот выпрыгнул из машины во время поездки в родной Вуктыл из Сыктывкара. Это звучит как фантастика, но Афоня отправился назад домой, сумев преодолеть большое расстояние.

Дело было 17 сентября. Афанасий выскочил из машины, в которой ехал из Сыктывкара в Вуктыл, во время остановки в районе Малой Слуды. Кота поймать не успели, но сразу же опубликовали объявление о пропаже, его хозяева-пенсионеры очень переживали потерю своего любимца.

Афанасий. Фото: сообщество «Домик маленьких зверят»

Афоню долго искали и уже не надеялись найти. На днях Афанасий нашёлся. Оказалось, что более месяца кот своими маленькими шажочками двигался вдоль дороги в сторону Вуктыла, причём в правильном направлении.

– Пришёл он к рабочим, прокладывающим газопровод рядом с Емвой. Кот добрался к ним испуганный, истощённый, с ободранными когтями, свалявшейся шерстью, от него дурно пахло и он был очень голодным, – описали состояние хвостатого в сообществе.

Рабочие придержали путника у себя, а волонтёр Тамара съездила за ним на такси и временно взяла животное на передержку. Кота очень ждут дома, волонтёры ищут возможность отправить кота назад в семью.

Напомним, это не первый случай, когда животное своевольно отправлялось в долгий путь. 7 октября на ж/д вокзале Печоры той-терьер убежал от хозяев и уехал кататься на поезде. На этом приключения хвостатого не закончились – когда поезд прибыл в Усинск, он убежал от проводников покорять город нефтяников. Вернули гулёну домой только 15 октября.

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